Генпрокуратура требует изъять Николаевский дворец у профсоюзов

Это федеральная собственность, считает ведомство Первый заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин обратился с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием изъять из незаконного владения Ленинградской федерации профсоюзов Николаевский дворец и две вспомогательные постройки.