Зима в России будет аномально тёплой и даже бесснежной — климатологи. Снег будет быстро таять. Шанс увидеть устойчивые сугробы в декабре — 50/50, а новогодние оттепели станут климатической нормой, отмечают специалисты Донецкая группа новостей.