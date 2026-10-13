Зима в России будет аномально тёплой и даже бесснежной — климатологи. Снег будет быстро таять. Шанс увидеть устойчивые сугробы в декабре — 50/50, а новогодние оттепели станут климатической нормой, отмечают специалисты Донецкая группа новостей.
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