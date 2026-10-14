Сергунина анонсировала деловую программу Московской недели видеоигр

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Деловая программа второй Московской международной недели видеоигр, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября, включает более 50 сессий, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
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