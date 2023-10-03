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Пашинян хочет выставить России счёт за пользование 102-й военной базой в Гюмри

Пашинян хочет выставить России счёт за пользование 102-й военной базой в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал очередной антирусский выпад. Он хочет выставить России счёт за пользование 102-й военной базой в Гюмри.

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Комментарии
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Игорь Морозов
&quot;Москва вкладывала в них ресурсы и финансы даже после развала СССР. И что получила в ответ? Демарши, показательный шантаж, давление и гонения на русских. Хватит. Пора положить этому конец и действовать жёстко. Там понимают только силу. Украина должна стать отправной точкой&quot;. У меня вопрос автор. ДЛЯ КОГО ЭТА СТАТЬЯ НАПИСАНА? И в конечном абзаце кому адресован этот вопрос?
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1 час.
Вадим Кузнецов
Я географию знаю. А Вы? Какова цена географического расположения Армении?
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1 час.
Нина Грекова
Россия (правители наши), сами виноваты - ВСЕМ Странам помогали и хорошо помогали - наплевав на свой русский народ, который жил впроголодь. А теперь ... списываем долги с &quot;дружественных&quot; стран и пытаемся пальчиком погрозить. Надо, в первую очередь свой народ поддержать.
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12 мин.

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