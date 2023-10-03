Пашинян хочет выставить России счёт за пользование 102-й военной базой в Гюмри

Игорь Морозов

"Москва вкладывала в них ресурсы и финансы даже после развала СССР. И что получила в ответ? Демарши, показательный шантаж, давление и гонения на русских. Хватит. Пора положить этому конец и действовать жёстко. Там понимают только силу. Украина должна стать отправной точкой". У меня вопрос автор. ДЛЯ КОГО ЭТА СТАТЬЯ НАПИСАНА? И в конечном абзаце кому адресован этот вопрос?