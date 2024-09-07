Кто родился 8 сентября

Роман Викторович Птицын (49 лет), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Являлся заместителем, первым заместителем главы администрации муниципального образования «Майминский район» (Республика Алтай).
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