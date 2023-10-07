5 рецептов, с которыми вы откроете для себя хумус

Нут — необычайно полезный вид бобовых, который произрастает в Средней Азии и Закавказье. На наших столах нут не пользуется особой популярностью, и абсолютно зря!В нуте содержится более 80 видов минералов и витаминов, он богат белком, клетчаткой и даже фолиевой кислотой.