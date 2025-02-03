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Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +4°, снег• Севастополь: +8°, дождь• Ялта: +8°, дождь• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +4°, дождь со снегом• Саки: +4°, дождь• Бахчисарай: +7°, дождь со снегом• Джанкой: +2°, дождь со снегом• Судак: +7°, дождь• Феодосия: +8°,.

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