Мэр хочет навести новые урбанистические порядки

В Новосибирске новый мэр поручил снести некоторые металлические заборы вдоль тротуаров. Мэр Максим Кудрявцев поручил снести металлические заборы там, где между тротуаром и проезжей частью есть газон шириной больше метра.
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