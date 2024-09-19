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При атаке ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

При атаке ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Мэр Горловки Иван Приходько в четверг, 19 сентября, предоставил на своей странице в социальной сети информацию о том, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Дзержинск ранение получил мирный житель.

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