При атаке ВСУ на Горловку пострадал мирный житель

Мэр Горловки Иван Приходько в четверг, 19 сентября, предоставил на своей странице в социальной сети информацию о том, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Дзержинск ранение получил мирный житель.
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