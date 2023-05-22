Исследование ПНИПУ позволит повысить надежность газотурбинных двигателей

Анализ усталостного поведения упрочненного титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) при рабочей температуре, результаты которого позволят производить более качественные титановые дентальные импланты и детали для высокотехнологичных отраслей, в том числе для производства авиационных газотурбинных двигателей, выполнили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), 22 мая сообщает пресс-служба Пермского Политеха.