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Исследование ПНИПУ позволит повысить надежность газотурбинных двигателей

Исследование ПНИПУ позволит повысить надежность газотурбинных двигателей

Анализ усталостного поведения упрочненного титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) при рабочей температуре, результаты которого позволят производить более качественные титановые дентальные импланты и детали для высокотехнологичных отраслей, в том числе для производства авиационных газотурбинных двигателей, выполнили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), 22 мая сообщает пресс-служба Пермского Политеха.

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