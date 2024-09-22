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Закон, порядок, государство

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Военная автомобильная инспекция Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации в Московском территориальном гарнизоне проводит профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню отказа от автомобиля.

Военная автомобильная инспекция Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации в Московском территориальном гарнизоне проводит профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню отказа от автомобиля.

В России день без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве акция проводится с 2008 года.

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