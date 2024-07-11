Ночью в Ялте пьяный отдыхающий жестоко избил свою спутницу

Ночью в Ялте пьяный мужчина жестоко избил свою спутницу, нанеся ей серьезные травмы. Фото: соцсетиПо словам очевидцев, в районе поворота на улицу Фонтанную с улицы Свердлова крепко повздорила парочка отдыхающих.
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