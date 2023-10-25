«Работаем без выходных»: Смольный ― об оформлении разрешений на льготную парковку

Проект платных парковок преследует главную цель – сделать так, чтобы общественный транспорт на дорогах получил приоритет, а сами трассы оказались разгружены как от беспорядочно припаркованных машин, так и от избыточного трафика.
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