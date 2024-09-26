Суд оправдал японца, приговоренного к смертной казни в 1968 году

Окружной суд японской Сидзуоки оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, приговоренного в 1968 году к смертной казни по делу об убийстве четырех человек, в том числе двух детей.
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