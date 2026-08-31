Tasnim подтвердило землетрясение в Тегеране, пострадавших нет

В столице Ирана, Тегеране, произошло землетрясение магнитудой 3,8 в районе Пардиса. Подземные толчки ощутили жители восточной части города.
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