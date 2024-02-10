Японский политолог объяснил важность интервью Путина Карлсону

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является важным событием, так как это первый диалог с представителем западных СМИ после старта спецоперации, сообщил японский политолог Хосэй Нобуо Симотомаи.
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