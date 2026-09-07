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GM, Ford Turn EV Battery Bust Into Energy Storage Bet

The biggest U.S. legacy automakers look to turn the losses from their underutilized electric vehicle battery capacity into a new profitable business to seize the soaring demand for battery storage energy systems.

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