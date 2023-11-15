В Вашингтоне заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

Соединенные Штаты намереваются добиться ухода миротворцев со стороны России из Нагорного Карабаха. Об этом 15 ноября сообщает помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.