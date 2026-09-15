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Гарри и Меган экстренно перевели детей в другую школу из-за вопросов безопасности

Гарри и Меган экстренно перевели детей в другую школу из-за вопросов безопасности

Сын и дочь принца Гарри сменили школу через пару дней после начала учебы Принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены пересмотреть планы на образование своих детей сразу после возвращения в Великобританию.

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