Амчанам придется временно побыть без газа

В связи с проведением АО «Газпром газораспределение Орел» внеплановых работ на газопроводе высокого давления с 08:00 часов до 20:00 часов 22 августа, будет прекращена подача газа к жилым домам по следующим адресам в Мценске: по улице Кожухова; улице.
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