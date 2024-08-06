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Орловские новости

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Амчанам придется временно побыть без газа

Амчанам придется временно побыть без газа

В связи с проведением АО «Газпром газораспределение Орел» внеплановых работ на газопроводе высокого давления с 08:00 часов до 20:00 часов 22 августа, будет прекращена подача газа к жилым домам по следующим адресам в Мценске: по улице Кожухова; улице.

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