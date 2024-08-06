Амчанам придется временно побыть без газа

В связи с проведением АО «Газпром газораспределение Орел» внеплановых работ на газопроводе высокого давления с 08:00 часов до 20:00 часов 22 августа, будет прекращена подача газа к жилым домам по следующим адресам в Мценске: по улице Кожухова; улице.