What To Watch Thursday: Monster: The Lizzie Borden Story Premieres, The Traitors Heads To NBC, And More

On TV this Thursday: Monster Season 4 hits Netflix, The Traitors franchise heads to NBC, and Stranger Things tells more Tales From '85.
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