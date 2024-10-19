Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.
В Красноярске появился учитель-квадробер
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Не скромничай, ненависть, злоба и самый немилосердный суд, прямо, как у дьявола и травля - это основные качества и любимые занятия наших материалистов. А что ещё остается, когда сказать-то нечего. Понимаю.
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4 час.
Александр
Сказать нечего тебе.Жизнь материальна.Материя первична.Без материи жизни нет. Дьявола тоже в природе нет,как и бога.
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3 час.
Валерий Евстафьев
Это - с дьяволом зауженной точки зрения.
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3 час.
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