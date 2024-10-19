Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Всё,  что у    нас ПЛОХО...  это  от   михалковых-перевёртышей. И    зели  того же   племени...Михалков вскрыл с...
  • Serg
    в МФЦ должны работать только коренные россияне, славянского происхождения. Зверьки в лучшем случае уборщицами.Как вчерашние миг...
  • radiofree
    Дайджест главных ...

В Красноярске появился учитель-квадробер

В Красноярске появился учитель-квадробер

Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Не скромничай, ненависть, злоба и самый немилосердный суд, прямо, как у дьявола и травля - это основные качества и любимые занятия наших материалистов. А что ещё остается, когда сказать-то нечего. Понимаю.
Ответить
4 час.
Александр
Сказать нечего тебе.Жизнь материальна.Материя первична.Без материи жизни нет. Дьявола тоже в природе нет,как и бога.
Ответить
3 час.
Валерий Евстафьев
Это - с дьяволом зауженной точки зрения.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх