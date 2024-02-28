Центробанк отозвал лицензию у еще одного банка

Центральный банк России на осуществление банковских операций у ООО КБ "Гефест". Данный шаг был предпринят в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, говорится в официальном сообщении на сайте Центробанка.