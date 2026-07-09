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SPLETNIK

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Самый дорогой российский футболист Матвей Сафонов просит уменьшить размер алиментов на дочь

Самый дорогой российский футболист Матвей Сафонов просит уменьшить размер алиментов на дочь

Матвей Сафонов, которого недавно признали самым дорогим российским футболистом, пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов на единственную дочь.

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