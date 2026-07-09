Самый дорогой российский футболист Матвей Сафонов просит уменьшить размер алиментов на дочь

Матвей Сафонов, которого недавно признали самым дорогим российским футболистом, пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов на единственную дочь.
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