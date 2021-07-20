WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе данных, содержащихся в базе московской лаборатории (LIMS).
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе данных, содержащихся в базе московской лаборатории (LIMS).
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