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WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории

WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе данных, содержащихся в базе московской лаборатории (LIMS).

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