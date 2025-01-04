В Китае ввели в строй крупную солнечно-водородную станцию

В восточном Китае запустили интегрированную солнечно-водородную ферму Rudong с мощностью 400 МВт. Она оборудована бустерной станцией на 220 кВ, установкой для хранения энергии (60 МВт/120 МВтч) и станцией для производства водорода (1500 м³/ч).