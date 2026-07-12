Ростислав Ищенко Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.
О ненависти к России
Комментарии
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Александр
Голод был по совсем иным причинам,к торговле хлебом отношения не имевшим.
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4 н.
Александр Каблучко
А что вы хотели от нации состоящей сплошь из проходимцев, изгоев, обиженных и злых. Убивших десятки миллионов индейцев и не меньше бизонов
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4 н.
Галина Смирнова
Просто они чувствуют, что на нашей стороне Бог. А сами они на альтернативной стороне. Куда можно причислить нацию, которая за свои деньги оскотинивает другие народы? Как там у классиков - продать душу дьяволу за деньги? Разве это не про это? Сначала план Маршалла, потом Восточная Европа, потом бывшие союзные республики.... Все европейские страны, продавшиеся за американские доллары, нынче вызывают исключительно чувство брезгливости. Я сейчас не про народ, деньги с Вашингтона гребут элиты.... И что там за элиты? Уголок дедушки Дурова отдыхает, у них хоть какой-никакой интеллект.
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3 н.
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