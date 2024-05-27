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Царьград

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Священнослужитель рассказал, можно ли верующим делать татуировки

Священнослужитель рассказал, можно ли верующим делать татуировки

Православная церковь придерживается ветхозаветного учения о чистоте тела и не рекомендует верующим делать татуировки.

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Комментарии
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АК
Александр Кологривов
Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь, веду правильный образ жизни, не нарушаю ваших заповедей. И татушку свою не считаю блевотной.
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10 час.
Тимур Богданов
Зачем она????    Зачем???   Можете объяснить?  Что сподвигло испортить себе кожу?   Не можете???  Вот и проявление беса.  А заповеди они такие же мои как и ваши, - это просто закон жизни, который нужно соблюдать.
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9 час.
АК
Александр Кологривов
Зачем? Объяснять  Вам не буду - не Ваше дело. Как нет ни Бога, ни беса.
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9 час.

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