Православная церковь придерживается ветхозаветного учения о чистоте тела и не рекомендует верующим делать татуировки.
Священнослужитель рассказал, можно ли верующим делать татуировки
Комментарии
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АК
Александр Кологривов
Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь, веду правильный образ жизни, не нарушаю ваших заповедей. И татушку свою не считаю блевотной.
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10 час.
Тимур Богданов
Зачем она???? Зачем??? Можете объяснить? Что сподвигло испортить себе кожу? Не можете??? Вот и проявление беса. А заповеди они такие же мои как и ваши, - это просто закон жизни, который нужно соблюдать.
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9 час.
АК
Александр Кологривов
Зачем? Объяснять Вам не буду - не Ваше дело. Как нет ни Бога, ни беса.
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9 час.
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