Представлен быстрый универсал BMW M5 Touring

Универсал BMW M5 Touring: третье пришествие[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Если линия жизни седанов BMW M5 не прерывалась с 1984 года, то универсалы M5 Touring — это очень редкая порода! За всю историю модели пятидверные версии были только в двух поколениях: BMW M5 Touring серии E34 (1992—1995 гг.