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Деятельность фонда Джорджа Клуни признали нежелательной в России

Деятельность фонда Джорджа Клуни признали нежелательной в России

Генпрокуратура: Фонд с голливудским размахом дискредитирует РоссиюГенпрокуратура России признала деятельность организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») нежелательной.

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