Учения со стрельбами пройдут в Сочи 16 июля

В акватории морского порта Сочи и районе села Пластунка 16 июля пройдут плановые учебные стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие, так как мероприятия направлены на обеспечение безопасности, сообщила пресс-служба мэрии курорта.
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