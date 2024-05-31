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Ситуация вокруг «Википедии» накаляется. Wikimedia Foundation подала в суд на Роскомнадзор

Ситуация вокруг «Википедии» накаляется. Wikimedia Foundation подала в суд на Роскомнадзор

«Википедия» подала иски против Генпрокуратуры и РоскомнадзораНекоммерческая организация Wikimedia Foundation, ответственная за развитие «Википедии», подала три административных иска против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора: истец требует признать ряд требований обоих ведомств незаконными, поскольку «Википедия» находится под угрозой блокировки в России и уже попадала в «черный список» Роскомнадзора.

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