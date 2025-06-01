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Названо число пассажиров поврежденного в Брянской области поезда

Названо число пассажиров поврежденного в Брянской области поезда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл число пассажиров поезда, который попал в ЧП в результате обрушения моста.

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