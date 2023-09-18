Что за связки покрышек теперь скрывают наши самолеты на аэродромах?

Можно было закрепить покрышки аркою соеденив их болтами. Но это делать надо а так побрасал и не парся. Бл@ть генералы мать их.

И

Иван

При ударе о покрышку могут сохраниться очень многие детали, в том числе, совершенно секретные. А вообще, это глупо думать, что знания диванных писак играют какую-то ничтожную роль в профессиональных решениях. Зачем лопатами копать негатив - языком помотать- в такое очень сложное время? К чему эти ложки дёгтя? Для кого,- подумали? Иван Ше.