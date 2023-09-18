После того, как Россия потеряла несколько ценнейших самолётов, которые смогли атаковать украинские дроны из-за отсутствия укрытий, на них, на самолетах на аэродромах, стали размещать вот такие вот связки покрышек, как на этом фото.
Что за связки покрышек теперь скрывают наши самолеты на аэродромах?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Соломой надыть накрывать и выставить самолёты в соседнее поле.Стога и стога на поле и никто не догадаетсмя!
Ответить
45 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Можно было закрепить покрышки аркою соеденив их болтами. Но это делать надо а так побрасал и не парся. Бл@ть генералы мать их.
Ответить
43 мин.
И
Иван
При ударе о покрышку могут сохраниться очень многие детали, в том числе, совершенно секретные. А вообще, это глупо думать, что знания диванных писак играют какую-то ничтожную роль в профессиональных решениях. Зачем лопатами копать негатив - языком помотать- в такое очень сложное время? К чему эти ложки дёгтя? Для кого,- подумали? Иван Ше.
Ответить
17 мин.
Свежие комментарии