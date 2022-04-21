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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Гатчине

Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Гатчине

Ребенок выжил и находится в больнице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти , 20 апреля, в 5:18 утра, в районную полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна квартиры дома № 23 на улице 7-й Армии в Гатчине.

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