Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Гатчине

Ребенок выжил и находится в больнице. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти , 20 апреля, в 5:18 утра, в районную полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна квартиры дома № 23 на улице 7-й Армии в Гатчине.