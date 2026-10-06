Украина устала от войны, но никто не позволит ей остановиться

Стоило ВКС России всерьез взяться за Украину и, в первую очередь – за ее столицу, как оттуда враз зазвучали голоса новоявленных «миротворцев», принявшихся витийствовать о необходимости «договариваться» и добиваться от Москвы прекращения огня, даже идя на уступки ее требованиям.