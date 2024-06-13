Я когда это прочитала, аж поперхнулась утренним кофеём) Однако! Ну самомнение же у наших светлоликих! Они даже и мысли не допускают, что сравнение это звучит настолько нелепо и цинично, что утром можно и кофеём подавиться, прочитав об этом) Современные господа с большим самомнением относятся к себе и очень высокомерно - к окружающим.
Они считают себя "белой эмиграцией"
Комментарии
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Алексей Тан
Она ещё в 90-тые... ВЫРОДИЛАСЬ.
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17 час.
МБ
Марина Биченова
🤑
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15 час.
Алексей Коржов
баба макрона без парика...
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13 час.
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