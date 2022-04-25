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Reuters: США вернут своих дипломатов на Украину

Reuters: США вернут своих дипломатов на Украину

Американские дипломатические работники могут вернуться на Украину в течение недели. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказали официальные источники после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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