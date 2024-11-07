2024 год может стать рекордным для Тюменской области по вводу жилья: прогнозы Моора

ТЮМЕНЬ, 7 ноября, ФедералПресс. На ключевом пленарном заседании градостроительного форума «Стратегическое развитие строительной отрасли: перспективы сотрудничества» спикеры обсудили региональный девелопмент, роль государства в обеспечении стабильного развития строительства и партнерство.
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