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Владимирские новости

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Вопросы к бизнесу и программе: почему провалилась кампания Розенштейна

Вопросы к бизнесу и программе: почему провалилась кампания Розенштейна

Вадим Розенштейн проиграл выборы президента FIDE Тимуру Турлову, получив 85 голосов против 110. В ходе кампании поднимались вопросы прозрачности бизнеса Розенштейна и его финансирования, а также потенциальные санкционные риски.

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