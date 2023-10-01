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Постная начинка для тарталеток вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Постная начинка для тарталеток вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Очень часто в дни Великого поста мы задумываемся над тем, каким же вкусным блюдом можно удивить и порадовать наших родных и близких людей? Ответ очень прост – постная начинка для тарталеток поможет вам разнообразить ваш обыденный стол своим непревзойденным вкусом и насыщенным ароматом! Ингредиенты Порции: –+1 Соус: Вода 300 миллилитров Растительное масло 2 чайные ложки Мука (пшеничная) […].

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