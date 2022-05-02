ЧЕРВИЧЕНКО: От Сергеева пользы больше. А у Дзюбы есть вариант с «Сочи» - в Москве пожил, в Питере пожил - можно теперь и на море покайфовать пару лет

«То, что Дзюба ревностно относится к тому, что у Ивана Сергеева получается, ничего хорошего для команды не несет, - считает бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко.
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