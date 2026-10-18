Президент США Дональд Трамп мог изменить отношение к Владимиру Зеленскому после интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, в котором она раскритиковала украинское руководство, заявил политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире Радио «Комсомольская правда», сообщает KP.
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