Star: Эрдоган обсудит с лидером Ирана Раиси разрешение конфликта в секторе Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси 4 января прибудет в Турцию с официальным визитом, где встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа.
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