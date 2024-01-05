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Закон и Порядок

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За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон.

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