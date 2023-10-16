Тест для людей с черным юмором: Угадайте мировую знаменитость по карикатуре

Проверьте свое воображение на яркость, а чувство юмора — на наличие! фото: Asier SanzЕще только совсем недавно мы открыли вам творчество испанского затейника Асьера Санса и предлагали отгадать всемирно известных людей, чьи образы он насмешливым образом складывает из еды.
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