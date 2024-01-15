Количество алкоголиков стало расти в России

Число алкоголиков стало расти в России с 2022 года, об этом пишет «Коммерсант». По данным Росстата, которые обновляются раз в два года путем обработки сведений, полученных Минздравом, в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс.
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