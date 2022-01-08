Данки Джеффа Грина и Ника Клэкстона – в Топ-10 лучших моментов матчей НБА 7 января

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата от 7 января. Топ-10 возглавили броски сверху в исполнении центрового «Бруклина» Ника Клэкстона и форварда «Денвера» Джеффа Грина.
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