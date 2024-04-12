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Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину

Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину

Власти Польша начали готовить военные подразделения для ввода на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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