Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину

Власти Польша начали готовить военные подразделения для ввода на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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