Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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    У нас депутаты ГД РФ совсем с ума сошли? Вместо того что бы поднимать престиж педагогов и учителей, платить им достой...Слуги народа за п...
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Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах, прокололись опять, социально близкие свои родные, штрафбаты из ЗК по либерастическим методичкам, хотя такого ни когда небывало, вот опять, теперь учителя из ЗК, чем бы не тешились лишь бы не плакали! (Риф) ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОНЯТИЯМ: ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОБОРОТЬ ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ БЫВШИХ ЗЭКОВ Весьма своеобразный способ борьбы с дефицитом педагогов в школах России придумала группа депутатов «Единой России» в Госдуме.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Все правильно. Хотя и на детекторе лжи вполне бы хватило.
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11 час.
Николай ИВАНОВ
Граждане РОДИТЕЛИ, ну что Вы возмущаетесь - дети депутатов в наших государственных муниципальных общеобразовательных школах НЕ УЧАТСЯ и потому в этих школах могут преподавать - ВОРЫ в ЗАКОНЕ. Мне это предложение смутно говорит о том, что наши горе-депутаты внимательно смотрели сериал &quot;Учитель в ЗАКОНЕ&quot;......  Дети депутатов учатся в элитных гимназиях и спецшколах, где преподаватели являются лучшими предметниками в своих дисциплинах, а также учатся за границей - их готовят к управлению будущей РОССИЕЙ (чтобы разрушить её изнутри) .......   Внимательно посмотрите на улице, чем занимаются наши дети - сидят в соцсетях, у них очень низкая общеобразовательная подготовка. На мой взгляд: Троечник образца 60-70-х годов более образован, чем выпускники 2000-2022 года. Без репетиторов в ВВУЗ поступают единицы. Для меня интернет - это большая публичная библиотека, в которой можно найти ответ на многие технические вопросы. Для нынешних школьников - это возможность общаться на расстоянии, для спецслужб - возможность психологической обработки молодежи....
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас депутаты ГД РФ совсем с ума сошли? Вместо того что бы поднимать престиж педагогов и учителей, платить им достойную зарплату, за их не лёгкий труд, решили ЗК &quot;подтянуть&quot; в школы. Ну что тут скажешь, какие депутаты, такие и законопроекты предлагают. Этим депутатам-шлюхами с двойным гражданством надо &quot;отрабатывать&quot; возможность иметь недвижимость и счета за рубежом, они в этой стране жить не собираются от слов &quot;совсем и никогда&quot;, так что выводы делаем сами.
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4 мин.

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