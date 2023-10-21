Слуги народа за паханов в школах!

Николай ИВАНОВ

Граждане РОДИТЕЛИ, ну что Вы возмущаетесь - дети депутатов в наших государственных муниципальных общеобразовательных школах НЕ УЧАТСЯ и потому в этих школах могут преподавать - ВОРЫ в ЗАКОНЕ. Мне это предложение смутно говорит о том, что наши горе-депутаты внимательно смотрели сериал "Учитель в ЗАКОНЕ"...... Дети депутатов учатся в элитных гимназиях и спецшколах, где преподаватели являются лучшими предметниками в своих дисциплинах, а также учатся за границей - их готовят к управлению будущей РОССИЕЙ (чтобы разрушить её изнутри) ....... Внимательно посмотрите на улице, чем занимаются наши дети - сидят в соцсетях, у них очень низкая общеобразовательная подготовка. На мой взгляд: Троечник образца 60-70-х годов более образован, чем выпускники 2000-2022 года. Без репетиторов в ВВУЗ поступают единицы. Для меня интернет - это большая публичная библиотека, в которой можно найти ответ на многие технические вопросы. Для нынешних школьников - это возможность общаться на расстоянии, для спецслужб - возможность психологической обработки молодежи....